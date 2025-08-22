Vitamix se extinde în zona de sud cu o nouă locație în Promenada Mall Craiova

Cu ocazia marii deschideri, în perioada 21–23 august, clienții se vor bucura de o reducere specială de 20% la toate produsele din magazin. Oferta include suplimente alimentare, superalimente, cosmetice naturale, produse pentru imunitate, vitalitate și echilibru zilnic – toate atent selecționate pentru a sprijini sănătatea și bunăstarea.

„Ne bucurăm să aducem brandul Vitamix mai aproape de comunitatea din Craiova. Noua locație din Promenada Mall nu este doar un spațiu de cumpărături, ci un loc unde clienții pot descoperi soluții naturale pentru un stil de viață activ, echilibrat și sănătos. Invităm toți craiovenii să sărbătorească alături de noi și să profite de ofertele speciale din aceste zile”, a declarat Zsuzsanna Benedek, cofondatoare Adams Vision.

