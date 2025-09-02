WDP și Action semnează un acord pentru un centru de distribuție sustenabil de 54.000 m² în România

Semnarea acordului marchează un pas important după anunțul proiectului din iunie 2025 și confirmă parteneriatul pe termen lung dintre cele două companii.
Centrul va cuprinde aproximativ 54.000 m² de spațiu modern de depozitare, situat pe un teren de 15 hectare, cu potențial de extindere suplimentară de 20.000 m². Construcția este programată să înceapă la începutul anului 2026, iar livrarea este estimată până la sfârșitul anului, proiectul reprezentând o investiție de aproximativ 40 de milioane de euro. Clădirea va fi închiriată către Action printr-un contract de închiriere pe termen lung, de tip triple-net, de minimum 15 ani.
