Zece ore de programare, probleme dificile și sute de concurenți din întreaga lume. Acestea au fost provocările pe care doi liceeni din Târgu Jiu le-au depășit la Romanian Master of Informatics (RMI), una dintre competițiile internaționale dedicate tinerilor pasionați de informatică.

Ioan-David Sbora, elev în clasa a X-a, și Marius-Cristian Floroiu, elev în clasa a XI-a, s-au întors acasă cu câte o medalie de bronz, adăugând o nouă reușită unui palmares care cuprinde deja numeroase distincții naționale.

Concursul, ajuns la cea de-a 14-a ediție, s-a desfășurat între 18 și 20 noiembrie 2026, la București. Participanții au avut la dispoziție câte cinci ore în fiecare dintre cele două zile de probe, timp în care au trebuit să găsească soluții pentru probleme complexe de algoritmică și programare.

Dificultatea a fost atât de ridicată încât niciun concurent nu s-a apropiat de punctajul maxim. Din cele 600 de puncte disponibile, cel mai bun rezultat a fost de 331,3 puncte.

Cei doi elevi ai Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, au fost pregătiți de profesorii coordonatori Gheorghe-Eugen Nodea și Gabriela Nodea.

Nu sunt la prima performanță

Pentru cei doi liceeni, medaliile câștigate la București continuă rezultatele de excepție obținute în ultimii ani.

Ioan-David Sbora s-a remarcat în 2026 la mai multe competiții naționale. În martie, a câștigat medalia de argint și o mențiune din partea Ministerului Educației la Olimpiada Națională de Informatică, desfășurată la Pitești.

O lună mai târziu, a obținut medalia de aur și locul al cincilea la etapa națională a Olimpiadei Române de Inteligență Artificială. A urmat o nouă medalie de aur, însoțită de Premiul III, la Olimpiada Națională de Informatică Aplicată – AcadNet. Rezultatul i-a adus calificarea în lotul lărgit pentru competiția internațională de robotică RoboChallenge.

Nici Marius-Cristian Floroiu nu este la prima performanță în informatică. În 2025, a câștigat medalia de bronz la Olimpiada Națională de Informatică, rezultat pe care l-a repetat în martie 2026, la Pitești. Tot în acest an, a obținut Premiul I la etapa județeană a olimpiadei și o mențiune de onoare la etapa națională AcadNet, la secțiunea Interoperabilitate software.

Cei doi au obținut rezultate și în competițiile pe echipe. În martie 2026, Ioan-David Sbora și Marius-Cristian Floroiu, alături de colegul lor Mihai-Teodor Chiulea, au format echipa „Pandurii”, care a câștigat Premiul I la proba de matematică și informatică a concursului național PROSOFT@NT, organizat la Piatra-Neamț. La competiție au participat echipaje din 30 de județe.

În spatele rezultatelor, profesori cu propriile performanțe internaționale

Profesorii Gheorghe-Eugen Nodea și Gabriela Nodea, care i-au pregătit pe cei doi liceeni, au îndrumat de-a lungul anilor și alți elevi care au obținut premii la concursuri importante.

Gheorghe-Eugen Nodea are în palmares, ca profesor coordonator, o performanță internațională deosebită. În 2024, a făcut parte din echipa de profesori care a condus lotul României la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori, organizată la Chișinău.

România a încheiat atunci competiția pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu două distincții de aur și două de argint. La olimpiadă au participat 98 de elevi din 25 de țări.

La acea vreme, Gheorghe-Eugen Nodea conducea Centrul Județean de Excelență Gorj și a coordonat lotul României împreună cu Ioan-Cristian Pop, de la Universitatea Politehnica București.

Gabriela Nodea are, la rândul său, o activitate îndelungată în pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri de informatică. Printre rezultatele obținute sub îndrumarea sa se numără premii la Olimpiada de Securitate Cibernetică și la Olimpiada de Informatică Aplicată – AcadNet, alături de numeroase medalii la Olimpiada Națională de Informatică.