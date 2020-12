BREAKING NEWS Agenţia Europeană a Medicamentului a aprobat primul vaccin împotriva coronavirusului

„Sunt încântat să anunţ că Comitetul Ştiinţific s-a întrunit astăzi şi a susţinut o autorizaţie de comercializare condiţionată în UE pentru vaccinul dezvoltat de Pfizer şi BioNTech”, a declarat Emer Cooke, directorul Agenţiei Europeane a Medicamentului în cadrul unei conferinţe de presă online

„Pe cât sunt de fericită să vă anunţ această noutate de azi (aprobarea vaccinului – n.r.), vă spun că suntem încă la o cotitură în această pandemie. Va dura până când vom reuşi să vaccinăm mai mulţi oameni şi să asiguăm imunitatea. Ştim mult mai multe despre această boală acum decât acum 10 luni, chiar mai mult decât ştiam acum 3 luni, dar sunt încă informaţii noi care apar şi trebuie evaluate, aşa cum este noua tulpină”, a spus o reprezentantă a Agenţiei.

În prezent nu există „nicio dovadă” că acest vaccin nu va funcţiona în faţa noii tulpini, a mai spus reprezentanta Agenţiei Europene.

Aceasta recomandă în continuare ca oamenii să facă tot ce le stă în putere să stopeze răspândirea virusului, pentru că vaccinul singur nu va fi „glonţul de argint” care să ne ajute la întoarcerea la viaţa normală, chiar dacă „e un pas uriaş”.

Primele doze de vaccin vor ajunge în România în 26 decembrie, iar în 27 decembrie începe vaccinarea cadrelor medicale din spitalele de primă linie.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat imediat după anunţul Agenţiei Europene a medicamentuluiu.

”Este un moment decisiv în eforturile noastre de a livra vaccinuri sigure şi eficiente europenilor,” a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.