Shanghai Fosun Pharmaceutical Group a declarat că filiala sa a încheiat un acord cu firma germană pentru a asigura „o aprovizionare adecvată” de vaccinuri în China, adăugând că va efectua o plată iniţială de 125 de milioane de euro înainte de sfârşitul anului pentru 50 milioane de doze, relatează France24.

Fosun Pharma a declarat că va plăti restul de 125 de milioane de euro după ce a primit autorizaţia de comercializare a vaccinului în China continentală.

Acordul nu a detaliat când vor sosi cele 50 de milioane de doze.

Vaccinul ARNm produs de Pfizer şi BioNTech a fost deja aprobat pentru utilizare de urgenţă în ţări precum SUA, Marea Britanie şi Singapore.

Vaccinul se bazează pe o tehnologie de ultimă generaţie care foloseşte versiuni sintetice ale moleculelor numite ARN mesager.

Beijingul are cinci vaccinuri în etapele finale ale dezvoltării. Vaccinurile experimentale dezvoltate intern, inclusiv de China National Biotec Group Co. şi Sinovac Biotech Ltd., deţinute de stat, sunt aproape de a fi aprobate de autorităţile chineze de reglementare a medicamentelor. O dată exactă însă nu a fost înaintată.

China a încheiat acorduri pentru a furniza milioane de doze de vaccinuri către alte ţări după ce a adus în mare măsură focarul sub control în ţară.

Fosun Pharma este deţinută majoritar de Fosun International, un conglomerat chinez care deţine gigantul Club Med din Franţa şi firma de turism Thomas Cook.