Studiu american: Femeile au un răspuns imunitar mai puternic împotriva COVID decât bărbaţii



Femeile au un răspuns imunitar mai puternic împotriva COVID-19 decât bărbaţii. Este concluzia unor cercetători de la Universitatea Yale din SUA. Cercetarea a fost realizată pe o sută de pacienţi şi a demonstrat că, în cazul bărbaţilor, sistemul imunitar produce mai multe citokine decât femeile.

Dezavantaje ale vaccinurilor COVID-19 fabricate în Rusia şi în China. Ce spun oamenii de ştiinţă



Vaccinurile sunt considerate a fi esenţiale în combaterea pandemiei care a făcut peste 845.000 de victime în întreaga lume. După unii experţi, vaccinurile împotriva COVID-19 dezvoltate în Rusia şi în China au în comun un neajuns: se bazează pe un virus de răceală la care au fost expuşi mulţi oameni, fapt ce le poate limita eficacitatea. Vaccinul produs de compania CanSino Biologics, care este aprobat pentru uz militar în China, este o formă modificată de adenovirus de tip 5 sau Ad5. Compania se află în negocieri pentru a obţine aprobare de urgenţă în mai multe ţări înainte de a finaliza studii pe scară largă, a raportat Wall Street Journal săptămâna trecută.

Mai multe virusuri se vor transmite de la oameni la animale în viitorul apropiat



Sarah Gilbert, persoana din spatele vaccinului Covid de la Universitatea Oxford, avertizează că densitatea mărită a populaţiei şi multitudinea deplasărilor cresc probabilitatea ca aceste focare să apară şi virusurile să se răspândească şi să devină mai greu de eradicat.

COVID la US Open. Un jucător a fost testat şi are coronavirus



A apărut primul caz de infectare cu COVID de la US Open chiar înainte ca turneul să înceapă. Benoit Paire, favoritul numărul 17, a fost depistat pozitiv. Organizatorii turneului de la Flushing Meadows au anunţat pe reţelele de socializare că a apărut primul caz. Totuşi, Paire nu e afectat de virus. S-a filmat relaxându-se pe plajă după ce a primit rezultatele testului.