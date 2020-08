CNSU: Carantină pentru persoanele care sosesc în România din şase regiuni ale Spaniei



Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat, luni, o decizie prin care se instituie carantina pentru persoanele care sosesc din şase regiuni ale Spaniei. Potrivit hotărârii, se instituie măsura carantinei pentru românii care sosesc din şase regiuni ale Spaniei.



The Times of Israel: Un nou test COVID, pe baza unei soluţii de gargară, dă rezultate în doar o secundă şi are o precizie de 95%



Oamenii de ştiinţă israelieni lucrează la un nou test ultra-rapid de depistare a coronavirusului, realizat pe sute de pacienţi şi care până acum a demonstrat o acurateţe de 95%. Dezvoltatorii testului au construit un aparat de mărimea unei scrumiere, alimentat prin USB, cu care durează doar o secundă pentru a efectua, cu ajutorul luminii, o analiză a apei cu care pacientul a făcut gargară.



Cehii trebuie să poarte din nou masca de protecţie în spaţiile publice închise, din 1 septembrie



Dacă ai de gând să mergi în Cehia, trebuie să ştii că purtarea măştii de protecţie va fi din nou obligatorie din 1 septembrie în mijloacele de transport în comun şi în mai multe spaţii publice închise. Decizia a fost luată de guvernul ceh în urma înmulţirii cazurilor de Covid-19, dar şi deoarece se aşteaptă la o toamnă grea, scrie Reuters.



Vaccinul rusesc, la graniţa României. Preşedintele Republicii Moldova a cerut vaccinul creat de ruşi



Să ştii că noul ”sputnik” al lui Putin ar putea ajunge cu uşurinţă în România. Şi nu-ţi vorbesc de primul satelit artficial al pământului şi nici de agenţia de ştiri ”Sputnik”, care oricum e prezentă deja. De data aceasta vaccinul rusesc ”Sputnik V” s-ar putea să treacă foarte uşor graniţa de est.



Cursa periculoasă pentru punerea în circulaţie a unui vaccin. Neliniştile provocate în rândul americanilor de ”Operation Warp Speed“



Guvernul american doreşte ca vaccinul împotriva Covid-19 să apară cât mai repede. De aceea a fost creată operaţiunea „Warp Speed”, pentru care congresul plăteşte mai mult de zece miliarde de dolari. În medie, în ultimele săptămâni 1.000 de oameni au murit în fiecare zi în SUA din cauza noii boli.



Sputnik V. Vaccinul anticoronavirus dezvoltat de cercetătorii ruşi va fi testat în Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite



Rusia a încheiat un acord pentru a efectua ultimele faze ale testelor clinice pentru vaccinul anticoronavirus în Regatul Arabiei Saudite şi Emiratele Arabe Unite, anunţă Bloomberg.