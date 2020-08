Italia a raportat 403 cazuri noi de coronavirus şi cinci decese în ultimele 24 de ore



Italia a înregistrat 403 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus şi cinci decese, în ultimele 24 de ore, anunţă Ministerul italian al Sănătăţii, citat de agenţia de presă Adnkronos. Ministerul italian al Sănătăţii a comunicat, marţi după-amiază, că bilanţul epidemic a ajuns la 35.405 morţi, iar numărul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus raportate până acum este de 254.636.



Mai mulţi fermieri români din Spania, infectaţi cu noul coronavirus. Anunţul făcut de MAE



MAE anunţă că 16 fermieri români care lucrează în localitatea Madrigal de las Altas Torres, provincia Avila, Comunitatea autonomă Castilla y Leon, au fost depistaţi pozitiv cu noul coronavirus. Ei se află în autoizolare în locuinţe puse la dispoziţie de angajator.



Ministrul polonez al Sănătăţii a demisionat. Imaginea sa a fost deteriorată de scandaluri legate de achiziţionarea de ventilatoare şi măşti



"Aş dori să vă informez că astăzi demisionez ... Am decis că acesta este momentul potrivit", a spus el într-o conferinţă de presă, adăugând că iniţial plănuise să demisioneze la începutul acestui an, dar a gestiona criza în curs de dezvoltare. Anunţul a venit la o zi după ce ministrul adjunct al sănătăţii, Janusz Cieszynski, a anunţat că va părăsi ministerul.



Grecia spune că va primi trei milioane de doze de vaccin pentru Covid-19. Prima livrare va fi în decembrie



Ministrul Sănătăţii din Grecia a declarat marţi că ţara sa va primi un prim lot din vaccinul COVID-19 până in decembrie, datorită unui acord între UE şi industria farmaceutică. Vaccinul este dezvoltat de Universitatea Oxford şi compania farmaceutică AstraZeneca. "Daca totul merge bine, Grecia îşi va primi cota planificată în şapte expedieri [...] Vom începe în decembrie cu 700.000 de doze", a declarat ministrul Sănătăţii, Vassilis Kikilias, pentru SKAI TV, citat de euronews.com.