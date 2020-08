În Victoria, Australia, s-a anunţat etapa 4 a izolării şi „stare de calamitate naturală”

„În primul rând, începând cu ora 18:00, am să declar „stare de calamitate naturală” în Victoria. O situaţie care se adaugă la starea de uergenţă în care ne aflăm în prezent. Asta înseamnă că poliţia şi alte autorităţi vor avea o serie de competenţe suplimentare. Putem suspenda o serie de activităţi ale parlamentului pentru a ne asigura că ducem la bun sfârşit această situaţie. Regulile nu vor putea fi încălcate”, a transmis Daniel Andrews.

Acesta a mai anunţat că, începând de miercuri, elevii vor învăţa de acasă, iar restricţiile vor dura până pe 13 septembrie 2020.

Un membru al tribunalului din Toronto a fost testat pozitiv pentru COVID-19

„Persoana a fost prezentă în clădirea tribunalului în cursul zilei de 27 de iulie, iar rezultatul pozitiv al testului a fost anunţat pe 1 august, seara. Ca măsură de precauţie, în cursul zilei de azi, duminică, instituţia va fi curăţată şi dezinfectată. Persoana în cauză s-ar fi infectat într-un restaurant din Australia”, se arată în comunicatul Ministerului de Justiţie.

Teritoriul Capitalei Australiene nu a mai raportat niciun caz nou de COVID-19 în 24 de ore

New South Wales raportează 12 cazuri noi de coronavirus

