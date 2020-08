Cehia include România pe lista roşie. Ce trebuie să facă românii care vor să intre în ţară

„Persoana a fost prezentă în clădirea tribunalului în cursul zilei de 27 de iulie, iar rezultatul pozitiv al testului a fost anunţat pe 1 august, seara. Ca măsură de precauţie, în cursul zilei de azi, duminică, instituţia va fi curăţată şi dezinfectată. Persoana în cauză s-ar fi infectat într-un restaurant din Australia”, se arată în comunicatul Ministerului de Justiţie.

12 new cases of #COVID19 have been diagnosed in NSW between 8pm on 31 July and 8pm on 1 August.



For the latest list of COVID-19 locations, visit: https://t.co/pqkRdfyEBr pic.twitter.com/q7myiC7TuF