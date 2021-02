Coronavirus în România, 27 februarie 2021 - Bilanţ COVID-19

Bilanţ după un an de la COVID-19. „Am trecut împreună printr-un an de restricţii, teamă şi incertitudine. Dar şi un an de solidaritate”, spune ministrul Sănătăţii.

Două localităţi din judeţul Maramureş, Şişeşti şi Tăuţii Măgherăuş, au intrat de vineri în carantină pentru următoarele 14 zile

19.125 de români, vaccinaţi în ultimele 24 de ore. Câte reacţii adverse au fost raportate

Sorin Cîmpeanu: Peste 3.000 de elevi ar putea fi afectaţi de includerea focarului de COVID în calculul ratei de infectare

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.016 teste RT-PCR şi 8.860 de teste rapide antigenice.

În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 3.761 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 733 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Coronavirus. Câte persoane au decedat după infecţia cu SARS-CoV-2

20.233 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 25.02.2021 (10:00) – 26.02.2021 (10:00) au fost raportate 66 de decese (40 bărbaţi şi 26 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi Bucureşti.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 16 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 19 decese la categoria de peste 80 de ani.

62 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidităţi, iar pentru 3 pacienţi decedaţi nu au fost raportate comorbidităţi până în prezent.

Situaţia COVID-19 la ATI. Câte persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt internate la Terapie Intensivă

În unităţile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.847. Dintre acestea, 968 sunt internate la ATI.

Câte teste COVID-19 au fost efectuate în România

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 5.986.365 de teste RT-PCR şi 288.306 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.016 teste RT-PCR (15.794 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 11.222 la cerere) şi 8.860 de teste rapide antigenice.