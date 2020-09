„Dacă un copil o să vină cu o singură mască la şcoală şi o rupe - este o chestiune care se va întâmpla - o rupe, o scoate sau o scapă pe jos, încearcă să o schimbe cu un coleg - sunt copii, noi asta nu înţelegem şi trebuie să se manifeste ca atare - nu ştiu cea mai bună soluţie. Probabil că existenţa unui stoc de măşti care să compenseze toate aceste lucruri în şcoală”, a afirmat, la Digi 24, Rafila.

„Îngrijorarea mare este pentru lunile noiembrie - decembrie în ceea ce priveşte creşterea numărului de cazuri. Eu am o speranţă care nu îmi dau seama dacă este fundamentată de evoluţia bolii sau adaptabilitatea sistemului de sănătate. Vă dau un exemplu: Franţa are 7.000 de cazuri noi pe zi, proporţional are mai multe decât România. Noi suntem la o incidenţă cumulată de 85 de cazuri la suta de mii de locuitori, Franţa are 130 de cazuri, Spania ala 240. Nu mai observăm aceleaşi probleme care erau în primăvară. Mortalitatea e mult mai mică, din nefericire noi suntem pe primul loc la mortalitate”, a spus Rafila.