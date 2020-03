Iranul, acuzat că ascunde adevăratele efecte ale epidemiei de coronavirus, după apariţia unor imagini din satelit

Guvernul iranian este suspectat că ar ascunde adevărata situaţie provocată de epidemia de coronavirus din ţară, după apariţia unor imagini din satelit care arată că cimitirele din oraşul Qom se extind extrem de rapid, potrivit The Guardian.

Imaginile, publicate prima dată de New York Times, arată extinderea unui cimitir din nordul oraşului Qom, fiind făcute deja săpături pe porţiuni mari.

🛰️📸@maxar satellite imagery from March 1 clearly shows a pair of large trenches. Together, their lengths are that of a football field. pic.twitter.com/xcrS0BlqXT