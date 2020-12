Noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie are mutaţii care o fac mult mai contagioasă în rândul copiilor

„Avem dovezi solvezi solide că această variantă are un avantaj de transmitere faţă de alte variante de virus care se află în prezent în Marea Britanie”, a spus Peter Horby, profesor de boli infecţioase emergente la Universitatea Oxford şi preşedinte al NERVTAG( New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group)

"Există un indiciu că are o înclinaţie mai mare de a infecta copiii", a spus Neil Ferguson, profesor şi epidemiolog al bolilor infecţioase la Imperial College din Londra şi, de asemenea, membru al NERVTAG, relatează Reuters.

„Nu am stabilit niciun fel de cauzalitate în acest sens, dar o putem vedea în date”, a spus Ferguson. „Va trebui să adunăm mai multe date pentru a vedea cum se comportă în viitor.”

Apariţia noii tulpine de SARS-CoV-2, despre care oamenii de ştiinţă spun că este cu până la 70% mai transmisibilă decât tulpinile anterioare din Marea Britanie, a determinat unele ţări să îşi închidă graniţele cu Marea Britanie şi a dus la carantinarea unor zone mari ale ţării.

Wendy Barclay specialist în virologie la Imperial, a spus că printre mutaţiile din noua variantă se numără modificări ale modului în care intră în celulele umane, ceea ce poate însemna „că copiii sunt, probabil, la fel de sensibili la acest virus ca şi adulţii”.