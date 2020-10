OMS are nevoie de peste 31 de miliarde de dolari în următoarele 12 luni pentru vaccinuri/ 2 miliarde de doze până la finalul lui 2021

Iniţiativa OMS îşi propune să extindă livrarea a 500 de milioane de teste şi 245 milioane de programe de tratamente către ţările cu venituri mici şi medii până la jumătatea anului 2021, se arată într-un comunicat.

De asemenea, îşi propune să extindă livrarea a 2 miliarde de doze de vaccin, inclusiv 1 miliard care să fie cumpărate de ţările cu venituri mici şi medii, până la sfârşitul anului 2021.

Vorbind în cadrul conferinţei de presă "Act Accelerator" de astăzi, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a declarat că accesul egal, precum şi accelerarea dezvoltării instrumentelor medicale, sunt necesare pentru a învinge Covid-19.

„Testele, tratamentele şi vaccinurile rămân singura noastră strategie adevărată de ieşire din această pandemie. Orice avans promiţătoar care rezultă din efortul de cercetare trebuie să fie pus la dispoziţia tuturor, de pretutindeni", a adăugat şi Dr. Jeremy Farrar, director al Wellcome şi membru al Comitetului ştiinţific ştiinţific pentru situaţii de urgenţă din Marea Britanie.

