Puburile din Anglia încep să se ÎNCHIDĂ! Au apărut primele cazuri de COVID-19 în urma petrecerilor MONSTRU din weekend

Câteva puburi din Anglia au fost închise după ce angajaţi au fost depistaţi cu noul coronavirus în urma petrecerilor monstruoase din weekend, anunţă Sky News. În primul weekend de relaxare pentru englezi, măsurile de distanţare au fost ignorate complet, iar forţele de ordine au fost depăşite. Acum vine nota de plată pentru anumite baruri, care caută acum toţi clienţii din weekend ca să-i testeze.



The Lighthouse, The Fox and Hounds şi Village Home sunt cele trei puburi, toate cu tradiţie din diferite regiuni ale Angliei, închise din cauza unor cazuri de COVID-19.

"Tot staff-ul nostru este testat, iar redeschiderea va avea loc în momentul în care acest lucru va fi sigur pentru toată lumea", a anunţat The Lighthouse Kitchen and Carvery din Burnham-on-Sea, Somerset, pe Facebook.