Ţara care înregistrat, în plină epidemie, cel mai mare număr de morţi din ultimii 150 de ani

Suedia, ţara care a ignorat măsurile anti-Covid, a înregistrat în prima jumătate a acestui an cel mai mare număr de morţi din ultimii 150 de ani. Cu toate astea, ţara nu are nicio intenţie de a reglementa purtarea măştii, nici chiar sub formă de recomandare, scrie The Guardian.

Potrivit Biroului de Statistică din Suedia, coronavirusul a omorât circa 4.500 de oameni până la sfârşitul lunii iunie, numărul crescând între timp la 5.800. Numărul este mai mare decât rezultatele celorlalte naţiuni nordice, însă este mai mic decât rata înregistrată în alte state, precum Marea Britanie şi Spania.

În primele şase luni ale anului, în total au murit 51.405 suedezi, ultimul record fiind înregistrat în 1869, când au murit 55.431 de oameni. Populaţia Suediei ajungea atunci la 4,1 milioane de locuitori, comparativ cu 10,3 milioane în 2020.

În aprilie, numărul deceselor a crescut cu aproape 40% din cauza coronavirusului.

Suedia a adoptat o abordare diferită faţă de majoritatea ţărilor europene în ceea ce priveşte gestionarea pandemiei, bazându-se într-o măsură mai mare pe măsuri voluntare axate pe distanţarea socială.

Majoritatea şcolilor au rămas deschise şi multe afaceri au continuat să funcţioneze, ceea ce a ţinut economia în picioare.

Cu toate astea, numărul morţilor a fost mai mare decât la vecinii săi nordici, care au optat pentru măsuri dure de carantină. Norvegia, o ţară cu populaţie de două ori mai mică, numărul deceselor provocate de coronavirus a ajuns abia la 250.