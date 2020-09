A murit "vocea copilăriei". Actorul care a dat viaţă locomotivei Thomas a decedat la 76 de ani

Actorul britanic Michael Angelis a încetat din viaţă la vârsta de 76 de ani, anunţă agentul său, citat de cotidianul The Guardian. El a rămas în memoria multora pentru faptul că a dat viaţă locomotivei Thomas în animaţia Thomas şi prietenii. Angelis şi-a pus vocea la dispoziţie timp de 13 sezoane, după ce l-a înlocuit pe Ringo Starr în 1991.

Michael Angelis a mai apărut în serialele de televiziune Boys from the Black Stuff şi G.B.H.

Născut în Liverpool, el şi-a început cariera artistică în anii '70, când a apărut în programe precum Z Cars, Thirty-Minute Theatre, Coronation Street, Minder, World's End and Boys from the Blackstuff.

A fost căsătorit între 1991 şi 2001 cu Helen Worth şi din 2001 până în prezent cu Jennifer Khalastchi.