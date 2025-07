Când diavolul nu se mai îmbracă de la Prada: Brandul, acuzat că copiază un design de sandale care, într-un sătuc indian, se realizează manual încă din secolul al XII-lea

Orașul Kolhapuri, vestul Indiei. Aici, 5 000 de artizani fac sandale după aceeași metodă transmisă din generație în generație. Cum știu ei mai bine: manual.

Ciocanul bate ritmic în atelierul lui Sadashiv Sanake, care, la 58 de ani, duce mai departe tradiția confecționării de sandale din piele.

Le vinde cu 8 – 10 dolari perechea și au un model iconic. Sandalele Kolhapuri sunt simple și frumoase. Femeile le decorează manual.

Sandalele sunt atât de simple și atât de frumoase, încât brandul de lux Prada a găsit de cuviință să lanseze o linie de încălțăminte, care seamănă izbitor cu sandalele Kolhapuri.

Dar Prada nu a menționat originea designului, lucru care a tras furia artizanilor din Kolhapuri.

Rețelele sociale au fost inundate de acuzații de apropriere culturală, iar asta a determinat brandul Prada să iasă cu un comunicat în care să recunoască originea designului sandalelor sale.

Reacția politicienilor locali a fost și ea promptă.

Împreună cu asociațiile din industrie, aceștia și-au exprimat sprijinul pentru artizanii care cer recunoașterea meșteșugului și a moștenirii sale culturale.

Sanake nu aflase de plagiatul Prada decât de la reporterii BBC, care i-au arătat un videoclip.

Când a aflat cu cât vinde Prada sandalele, acesta a întrebat ironic: „Au aur în ele?”

Chiar dacă Prada nu a dezvăluit brandul exact al acetsui model de sandale, pentru a ne face o idee, alte modele de sandale se vând pe site-ul brandului cu prețuri care oscilează între 600 și 1000 de lire.

Sandalele Kolhapuri au fost menționate prima dată în secolul al XII-lea.

Inițial, ele au fost realizate de membri ai comunității Charmakar (cizmari), cunoscuți și sub denumirea de chamars”, a explicat Kavita Cagrani, profesoară de istorie la New College din Kolhapur, citată de bbc.com.

