Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară. Eroii tăcuți ai destinelor neștiute de nimeni

În fiecare an pe 19 august marcăm Ziua Mondială pentru Asistența Umanitară, o zi stabilită nu întâmplător de ONU în această dată.

E o zi în care celebrăm cel mai pur sentiment al umanității, cel care-i dă omului unicitate în toată splendoarea Creației – generozitatea, dăruirea de sine pentru semenii săi.

E o zi în care întreaga omenire ar trebui să-și aducă aminte să aducă un omagiu lucrătorilor dedicați cauzelor umanitare, care și-au pierdut viața sau au fost răniți în misiuni.

Această zi, în particular, a fost aleasă de Organizația Națiunilor Unite pentru a fixa în memoria colectivă atacul cu bombă din 19 august 2003 asupra hotelului Canal din Bagdad, Irak, în care 22 de persoane, printre care și Sergio Vieira de Mello, Reprezentantul Special al ONU în Irak, și-au pierdut viața.

Această zi devine, astfel, o zi – omagiu pentru toți lucrătorii umanitari care și-au pierdut viața sau au fost răniți în teatre de luptă, în crize și în dezastre naturale.

Este o zi care atrage atenția asupra condițiilor dificile și periculoase în care lucrează cei angajați în cauze umanitare.

Este o zi în care trebuie să-i recunoaștem lucrătorului umanitar rolul cuvenit în memoria recentă a planetei noastre.

El este eroul care are curajul să intre pe teritorii pe care alții le-au dezertat, cel care caută viață în moarte, cel ce schimbă sensul destinelor.

Potrivit estimărilor ONU, 360 de milioane de oameni din întreaga lume au nevoie de ajutor umanitar, pe fondul conflictelor, foametei, dezastrelor naturale, a schimbărilor climatice.