Alegerile parlamentare încep duminică în Irak

Votul va începe duminică pentru membrii forțelor de securitate și persoanele strămutate care trăiesc în tabere, iar alegerile generale sunt programate pentru marți.

Rezultatul votului va influența posibilitatea ca prim-ministrul Mohammed Shia al-Sudani să poată exercita un al doilea mandat.

Alegerile au loc pe fondul temerilor privind un nou război între Israel și Iran și potențiale atacuri israeliene sau americane asupra grupurilor susținute de Iran în Irak. Bagdadul încearcă să mențină un echilibru delicat în relațiile sale cu Teheranul și Washingtonul, pe fondul presiunii crescânde din partea administrației Trump cu privire la prezența grupurilor armate legate de Iran.

Al șaptelea scrutin

Scrutinul din acest an este al șaptelea de la invazia condusă de SUA din 2003, care l-a detronat pe Saddam Hussein, conducătorul autoritar al țării.

În vidul de securitate creat după căderea lui Saddam, țara a intrat într-un război civil sângeros care a durat ani de zile și a dus la apariția grupurilor extremiste, printre care și gruparea Statul Islamic. În ultimii ani, însă, violențele s-au calmat. În locul securității, principala preocupare a multor irakieni este acum lipsa locurilor de muncă și serviciile publice deficitare, inclusiv întreruperile regulate de energie electrică, în ciuda bogăției energetice a țării.

Conform legii, 25% din cele 329 de locuri din parlament trebuie să revină femeilor, iar nouă locuri sunt alocate minorităților religioase. Funcția de președinte al parlamentului este, de asemenea, atribuită unui sunnit, conform convenției din sistemul de împărțire a puterii din Irak după 2003, în timp ce prim-ministrul este întotdeauna șiit, iar președintele este kurd.

Prezența la vot a scăzut constant în ultimele alegeri. La ultimele alegeri parlamentare din 2021, prezența la vot a fost de 41%, un minim istoric în era post-Saddam, în scădere față de 44% la alegerile din 2018, care la momentul respectiv reprezentau un minim istoric.

Sunt 7.744 de candidați în competiție, majoritatea provenind din diverse partide, pe lângă câțiva independenți. Printre aceștia se numără blocurile șiite conduse de fostul prim-ministru Nouri al-Maliki, clericul Ammar al-Hakim și mai mulți membri ai grupurilor armate, facțiunile sunnite concurente conduse de fostul președinte al Parlamentului Mohammed al-Halbousi și actualul președinte Mahmoud al-Mashhadani și cele două principale partide kurde, Partidul Democrat din Kurdistan și Uniunea Patriotică din Kurdistan. Mai multe miliții șiite puternice, legate de Iran, participă la alegeri prin intermediul partidelor politice asociate.