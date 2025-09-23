Actorul George Ivașcu revine în fotoliul de manager al Teatrului Metropolis, dar fără niciun anunț oficial al Primăriei București / Lumea teatrului e luată prin surprindere

Actorul și profesorul universitar George Ivașcu revine în funcția de manager al Teatrului Metropolis, instituție pe care a fondat-o și a condus-o până la demisia sa din 2022, în urma unui scandal public.

Atunci, reprezentanți ai Primăriei Municipiului București au observat o discrepanță între numărul de spectatori raportați de George Ivașcu (60.000) și numărul de bilete vândute (2.000).

La rândul său, Ivașcu a reproșat primăriei, instituție în subordinea căreia se află Teatrul Metropolis, diminuarea drastică a bugetului și imposibilitatea de a continua proiectele teatrului.

Nica a fost anunțat de cineva din primărie că va fi înlocuit

Ivașcu preia interimatul lui Radu Nica „fără nici o notificare oficială. Întâmplător, cunoșteam pe cineva de la primărie, care a avut bunul simț să mă anunțe”, după cum a declarat Nica pentru Cultura la Dubă.

Acesta a adăugat că, deși a avut de mai multe ori tentativa de a discuta cu premierul interimar Bujduveanu, acest lucru nu s-a întâmplat, decât într-un cadru informal, la localul Mița Biciclista, context în care a încercat să-i semnaleze problemele teatrului.

Numirea lui Ivașcu nu a fost anunțată oficial, iar lumea teatrului românesc a fost luată, cumva, prin surprindere.

Tensiunea dintre Nica și actrița Mariana Dănescu

Întâmplător sau nu, aceasta survine unor postări pe Facebook ale Liei Bugnar, în care scenarista descrie umilințele la care a suspus-o Radu Nica, pe toată perioada interimatului său, pe actrița Mariana Dănescu.

„… acest director a decis din primul moment că nu-i place de fața acestei actrițe și că o vrea plecată de acolo.

Lucru deloc ușor, dat fiind că ea era acolo angajată printr-un concurs luat legal prin 1995, deci nu putea fi concediată, decât dacă facea nefăcutul, adică să nu vină la spectacole sau să refuze să muncească.

Un director de teatru are obligatia de a asigura posibilitatea actorilor teatrului de a-și face profesia.

Lia Bugnar: „Profesia noastră e una dintre puținele în care nu vrei să iei leafa degeaba”

Adică, bun, nu-ți place de un actor, nu-i dai șansa unor castinguri pentru roluri principale, da’ un rol mic din când în când poți să-l lasi să facă.

O tavă poți să-l pui să ducă. Acest director a decis că nu, actrița asta nu poate fi pusă în niciun fel de rol, oricât de mic, oricât de neinsemnat.

Pentru că, se stie, profesia noastră e una dintre puținele în care nu vrei să iei leafa degeaba, chiar vrei să fii pe scenă, pentru că zicala „te chinuie talentul” nu-i doar o vorbă în vânt.

Un actor care nu joacă e un om nefericit.

„Pusă” să spună poezii despre moarte și cancer copiilor de școală

Deci actrița în cauză n-a fost chemată la niciun casting, sau, ca umilința să fie dusă până la capăt, pusă să învețe niște poezii de la dubioase în sus și trimisă prin școli, să le spună copiilor poezii.

Fără ca teatrul să aibă un aranjament cu școala respectivă.

Să meargă acolo ca o nebună, să deschidă ușa la clasă și să spună că are și ea de zis niște poezii copiilor. Nu vă-nchipuiti că Eminescu.

Nu. Niște dubioșenii cu mame care mor de cancer, chelesc și fac tratamente cu citostatice”, a scris Lia Bugnar pe Facebook.

În context, se cuvine să adăugăm că actrița se află în proces cu Teatrul Metropolis și că a și câștigat în primă instanță, dar nu pe fond, ci pe vicii de procedură.

Nica o obliga să vină la teatru de la 9 la 17, chiar și în perioadele fără stagiune. Paznicul teatrului îi făcea pontajul

În postarea sa, Lia Bugnar mai precizează că interimatul lui Nica nu s-a încadrat în niciun tipar legal și că durata interimatului, potrivit legii, nu trebuie să depășească 120 de zile.

Cu toate acestea, Nica a stat doi ani și jumătate în poziția de manager general interimar al Teatrului Metropolis, poziție din care, potrivit scenaristei, a avut un comportament de „torționar” față de actrița Mariana Dănescu (pentru mai mulți, cunoscută pentru rolul din serialul „La Bloc”).

Lia Bugnar atrage atenția că actrița a fost victima unui „torționariat” umilitor și care avea ca scop uzura morală a acesteia.

Obligată să vină în fiecare zi de la 9 la 17, chiar și în perioadele fără stagiune, monitorizată de paznicul instituției care era obligat să-i noteze ora de venire și ora de plecare, de multe ori, actrița Mariana Dănescu era singură în tot teatrul, închisă într-o cameră, obligată să aștepte să treacă timpul.

Să le vorbești copiilor de moarte și de cancer este, în opinia lui Nica, „un demers potrivit”

În replică, Radu Nica a comentat într-un interviu acordat portalului Cultura la Dubă, că actrița avea condiții foarte bune în cameră și că „nu o ținea nimeni cu forța”.

„După ce colega noastră a refuzat să lucreze în spectacole sau în activitățile adiacente, care sunt aceste recitaluri de poezie contemporană în licee, argumentând că nu vrea să facă asta, că nu e ok să prezinte poezie contemporană, că nu e etic în fața elevilor să le vorbești despre moarte, despre cancer, în fine, poezie contemporană.

În opinia mea era un demers potrivit, produs de Teatrul Tineretului, noi trebuie să lucrăm cu tineri și pentru tineri.

Deoarece s-a refuzat cu consecvență îndeplinirea acestor activități de natură artistică, am luat o decizie internă ca aceste doamne să vină zilnic la program.

„Au aer condiționat”

Și nu sunt închise în podul teatrului, nu sunt în podul teatrului, în podul teatrului sunt celelalte birouri.

Dumneaei stă singură în birou, cu calculator, cu căldură, cu aer condiționat; nu este închisă pentru că poate ieși oricând de acolo. Deci, nimeni nu o ține cu forța, este opțiunea dumneaei când vine, când iese. Punct.

Deci, faptul că cineva vine la serviciu și stă într-un birou mare (de altfel, vă invit la teatru să vedeți biroul), nu consider că sunt condiții inumane de muncă”, a declarat Nica site-ului menționat.