Actorul Sean Penn: Avem nevoie de oameni ca Charlie Kirk în politică pentru a stimula dezbaterea

Actorul Sean Penn a declarat că, deși nu împărtășește convingerile conservatorului Charlie Kirk, consideră că prezența unor astfel de figuri în politică este esențială pentru a stimula discuțiile și compromisurile pe teme sociale.

„Avem nevoie de această dezbatere. Trebuie să luptăm și să găsim un compromis”, a spus Penn într-un interviu acordat The New York Times, publicat sâmbătă.

„Actele de violență politică devin uneori la modă, iar modalitatea de a le opri este ca oamenii de conștiință de pe ambele părți să recunoască faptul că o persoană care crede cu adevărat într-o cauză este un prieten”, a mai spus actorul.

Penn a subliniat că societatea are nevoie de înțelegere reciprocă între diferitele tabere politice și de recunoașterea opiniilor divergente ca fiind valide.

„Dacă cineva crede că viața începe de la concepție, iar tu nu poți înțelege acest concept, ești pur și simplu ignorant”, a explicat Penn.

Charlie Kirk, fondatorul organizației Turning Point USA, a fost ucis pe 10 septembrie, la vârsta de 31 de ani, în timpul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, Utah.