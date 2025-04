Actriţa Sophie Nyweide din „Noah” şi „Mammoth” a murit la 24 de ani

„Sophie a fost o fată bună şi încrezătoare”, a scris familia sa în anunţ. „De multe ori, alţii au profitat de ea din acest motiv. Ea scria şi desena cu voracitate şi multe dintre aceste lucrări de artă descriu profunzimea pe care o avea şi reprezintă, de asemenea, durerea pe care o suferea. Multe dintre scrierile şi operele sale de artă sunt foi de parcurs ale luptelor şi traumelor sale”, au adăugat membrii familiei sale.

„Chiar şi cu aceste foi de parcurs, diagnostice şi propriile ei dezvăluiri, oamenii cei mai apropiaţi de ea, plus terapeuţii, ofiţerii de poliţie şi alţii care au încercat să o ajute au inima frântă că eforturile lor nu au putut să o salveze […] A spus în mod repetat că se va descurca singură şi a fost obligată să respingă tratamentul care i-ar fi putut salva viaţa”, se mai arată în mesaj.

Nyweide a apărut pentru prima oară pe marile ecrane la vârsta de şase ani, ca personaj titular în filmul Bella, despre un bucătar cu un trecut misterios care îşi petrece ziua cu o chelneriţă.

Au urmat roluri în Law & Order şi filmele And Then Came Love, Margot at the Wedding al lui Noah Baumbach şi New York City Serenade. A jucat rolul fiicei personajelor lui Gael García Bernal şi Michelle Williams în filmul Mammoth din 2009 şi rolul unei tinere fete în filmul Noah, în 2014, cu Russell Crowe.