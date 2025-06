Al Pacino, 30 de ani pentru un film despre Modigliani

Actorul Al Pacino a povestit, într-un interviu exclusiv acordat publicației The Guardian, despre dificultățile întâmpinate în realizarea filmului „Modigliani – Three Days on the Wing of Madness”, un proiect pentru care s-a zbătut timp de 30 de ani. Filmul, regizat de Johnny Depp, va fi lansat în cinematografe pe 11 iulie, iar în rolul principal este actorul italian Riccardo Scamarcio.

Drama urmărește trei zile din viața artistului Amedeo Modigliani, în Parisul anului 1916, pe fundalul sărăciei, dependențelor și luptei pentru recunoaștere artistică. Pacino joacă rolul unui colecționar american, iar scenariul este inspirat dintr-o piesă scrisă cu decenii în urmă special pentru el.

Pacino a recunoscut că filmele biografice despre artiști sunt dificil de realizat, în ciuda interesului public:

„Sunt greu de pus în mișcare, dar au un impact. Povestea lui Modigliani e una universală: respingerea, nedreptatea, dorința de a fi văzut.”

Proiectul a prins contur în cele din urmă datorită colaborării cu producătorul Barry Navidi și implicării lui Depp, după mai multe încercări eșuate de a aduce filmul pe ecran – inclusiv o variantă în care Pacino urma să regizeze, iar Depp să joace.