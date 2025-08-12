Ministerul Educației a prezentat proiectele de ordin pentru organizarea Bacalaureatului, Evaluării Naționale, și a admiterii la liceu. Cum arată calendarele pentru 2026

Ministerul Educației a publicat marți, 12 august, spre consultare publică proiectele de ordin care stabilesc modul de organizare a Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a în anul școlar 2025-2026, al admiterii în liceu pentru 2026 și al examenului național de Bacalaureat din 2026.

Documentele includ și propunerile de calendare pentru desfășurarea probelor, precum și datele pentru simulările Evaluării Naționale și ale Bacalaureatului.

Conform acestor propuneri, Evaluarea Națională ar avea loc între 22 și 26 iunie 2026, primele rezultate urmând să fie afișate pe 2 iulie, iar cele finale pe 9 iulie.

Conform Ministerului Educației, examenul de Bacalaureat ar începe pe 8 iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală. Probele scrise ar fi programate între 29 iunie și 3 iulie. Primele rezultate ar apărea pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie.

Simularea Evaluării Naționale ar fi programată între 16 și 18 martie, iar simularea examenului de Bacalaureat ar avea loc între 23 și 26 martie 2026.

CITEȘTE AICI CALENDARUL ANULUI ȘCOLAR 2025-2026

Potrivit propunerilor actuale, probele scrise pentru ambele examene naționale ar avea loc după finalizarea cursurilor anului școlar 2025-2026. Probele de competențe de la Bacalaureat s-ar desfășura după încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a.

Se menține prevederea care permite vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor, atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat.

Forma finală a documentelor va fi stabilită după analizarea propunerilor primite și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS).