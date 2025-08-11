Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis

Anul școlar 2025 – 2026 începe pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026, potrivit Ordinului ministrului Educației, Daniel David.

Anul școlar are un total de 36 de săptămâni.

Modulele de cursuri și perioada vacanțelor în anul școlar 2025 – 2026, așa cum sunt prevăzute în Ordinul de Ministru:

Module de cursuri

Modul 1: 8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025

Modul 2: 3 noiembrie 2025 – 19 decembrie 2025

Modul 3: 8 ianuarie 2026 – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (data finală se stabilește de inspectoratele școlare, în urma consultărilor cu părinții și profesorii)

Modul 4: 16 februarie, 23 februarie sau 2 martie 2026 – 3 aprilie 2026 (data de început stabilită de inspectoratele școlare)

Modul 5: 15 aprilie 2026 – 19 iunie 2026

Vacanțe școlare

25 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

O săptămână în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 (vacanță mobilă stabilită de inspectoratele școlare)

4 aprilie 2026 – 14 aprilie 2026

20 iunie 2026 – 6 septembrie 2026

Excepții: când se termină școala pentru clasele terminale, a VIII-a și a XII, respectiv a XIII-a

Clasa a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă – 34 săptămâni, final pe 5 iunie 2026

Clasa a VIII-a – 35 săptămâni, cu final pe 12 iunie 2026

Liceu – filiera tehnologică (cu excepția celor de mai sus) și învățământ profesional – 37 săptămâni, final pe 26 iunie 2026

Învățământ postliceal – durata stabilită prin planurile-cadru în vigoare

„Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” în 2025-2026

Se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026

Fiecare program durează 5 zile consecutive lucrătoare. Datele exacte sunt stabilite de fiecare școală, dar nu pot fi planificate în același modul.

În liceele tehnologice și școlile profesionale, în aceste perioade se organizează activități de instruire practică

Zile libere

5 octombrie 2025 – Ziua internațională a Educației

Zilele de sărbătoare legală prevăzute de Codul Muncii și contractul colectiv de muncă aplicabil.