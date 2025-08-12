Bacalaureat 2025, sesiunea de august. Aproape 3.000 de absenți și 24 de eliminați la proba de marți

Aproape 3.000 de candidați au lipsit marți, la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului, iar alți 24 au fost eliminați pentru fraude, a anunțat Ministerul Educației.

Rata de prezență la proba obligatorie a profilului, desfășurată marți, a fost de 84,2%: 15.780 de candidați prezenți din totalul de 18.745 de candidați înscriși.

Au absentat 2.965 de candidați, iar 24 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

În funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, în urma solicitărilor exprese, numărul candidaților prezenți la fiecare probă diferă.

Examenul continuă miercuri cu proba scrisă la alegere a profilului și specializării și joi cu proba la Limba și literatura maternă.

Rezultatele finale vor fi publicate marți, 26 august, după rezolvarea contestațiilor.