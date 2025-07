Alan Bergman, compozitorul care a scris pentru Frank Sinatra și Sting, a murit la 99 de ani

Alan Bergman a scris o melodie împreună cu viitoarea sa soție în ziua în care s-au întâlnit prima dată. În următorii 60 de ani, nu au încetat să facă muzică împreună.

Bergman a fost jumătate dintr-unul dintre cele mai mari duete americane de compozitori. Cealaltă a fost soția sa, Marilyn, care a murit în 2022. Împreună, cuplul a scris versurile pentru „The Way We Were” și „The Windmills of Your Mind”, melodiile pentru filmul „Yentl” și melodiile tematice pentru comediile de televiziune din anii 1970 „Maude”, „Alice” și „Good Times”.

„A fost o melodie groaznică, dar ne-a plăcut procesul”, a spus Bergman în 2011 despre acea primă colaborare. „Și din acea zi, am scris împreună.”

Echipa de compozitori a câștigat trei premii Oscar, patru premii Emmy și două premii Grammy și a fost inclusă în Songwriters Hall of Fame în 1980.

Versurile lor au fost puse pe muzica unor compozitori precum Michel Legrand, Marvin Hamlisch, John Williams și Quincy Jones. Cântăreți de la Dean Martin și Frank Sinatra la Johnny Mathis, Barbra Streisand și Sting și-au înregistrat melodiile acestora.