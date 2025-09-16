Prin lansarea acestei ample sinteze istorice, academicianul Ioan-Aurel Pop susține că a fost ”redată publicului o lucrare esențială. Publicul va beneficia de varianta digitală. Volumul elaborat în urmă cu mulți ani, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pune în lumină manifestarea românilor de-a lungul timpului, felul de a fi al strămoșilor lor prin geografie, prin hărți”.

”Cunoașterea trecutului strămoșilor poporului nostru și cunoașterea trecutului poporului român nu se poate face fără geografie. De aceea hărțile sunt esențiale. Hărțile din volumul de față demonstrează un stadiu la care a ajuns știința cartografică românească, cartografia istorică, în apropierea jumătății secolului care a trecut”, a mai punctat președintele Academiei Române.

Albumul digital a fost lansat de Computerland România în parteneriat cu Editura Litera si SIMAVI. Elaborată în varianta sa inițială în anii teribili ai celui de-al Doilea Război Mondial, lucrarea probează fără echivoc continuitatea românismului în arealul istoric al Daciei lui Burebista și a lui Decebal. Operă remarcabilă a unui colectiv de istorici ai vremii, sinteza constituie un răspuns academic obiectiv la tezele antiromânești apărute de-a lungul vremii.

Albumul a fost publicat, în 2019, în format tipărit, sub egida Editurii Militare din București, la inițiativa Computerland România, în parteneriat cu Academia Română, iar, prin reeditarea lui, se încearcă readucerea la lumină a unei lucrări de referință pentru România, plecând de la teza că “Istoria este în primul rând chemată să găsească și să rostească adevărul”.

Printre invitații evenimentului, care a fost moderat de Nicolae Badea, s-au aflat ex-ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, directorul general al Editurii Litera, Marin Vidrașcu, Marius Iorgulescu (director la Editura Militară), președintele Asociației Profesorilor de Istorie, Mihai Manea, pictorul și criticul de artă Valentin Tănase, Ioan Cristescu (directorul Muzeului Național al Literaturii), președintele Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian, dar și Alexandru Coșbuc (vicepreședinte SIMAVI) și poetul Aurel Ștefanachi.