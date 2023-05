Andy Rourke, fostul basist al trupei The Smiths, a murit la vârsta de 59 de ani

"Andy va fi ţinut minte ca un suflet bun şi frumos de către cei care l-au cunoscut şi ca un muzician extrem de talentat de către fanii muzicii", a spus Marr.

"Solicităm intimitate în aceste momente triste", a adăugat el.

Rourke s-a alăturat trupei The Smiths în 1982 şi a cântat alături de formaţie până la despărţire, în 1987, înainte de lansarea celui de-al patrulea album de studio, "Strangeways, Here We Come", relatează CNN