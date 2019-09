Ascultă SMART RADIO. Abbey Road este invadat de fanii formaţiei Beatles la 50 de ani de la lansarea albumului omonim

Mulţimea s-a adunat pe Abbey Road, faimoasa trecere de pietoni din Londra, pentru a aniversa 50 de ani de când membrii trupei Beatles au fost imortalizaţi traversând în şir indian. Imaginea a apărut pe coperta albumului Beatles.

Mark Kramer este un mare fan al formaţiei Beatles. Este foarte obosit după un zbor de noapte din Florida până în Londra, dar se încarcă cu energie odată ajuns la cea mai renumită trecere de pietoni, aflată pe Abbey Road, Londra, notează CNN.

În spatele dungilor albe de vopsea care marchează trecerea de pietoni de pe Abbey Road, un sit protejat din anul 2010 pentru importanţa lui culturală şi istorică, Kramer discută despre formaţie, devenind din ce în ce mai entuziast.

