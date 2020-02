Eminem a lansat ”provocarea Godzilla” şi le cere fanilor să cânte la fel de repede ca el, arată Smart Stret, păstrând un loc special în playlist pentru piesele cunoscutului artist.

Cunoscutul rapper a primit un mare număr de demonstraţii ca urmare a provocării lansate.

Pentru piesa ”Godzilla”, de pe cel mai recent album, ”Music To Be Murdered By”, Eminem pronunţă 224 de cuvinte în 31 de secunde. Eminem şi-a provocat fanii să egaleze sau să întreacă performanţa pe care a reuşit-o el pentru piesa ”Godzilla”, de pe albumul ”Music To Be Murdered By”.

Artistul a arătat că nu se fereşte să meargă în continuare dincolo de limitele măiestriei sale.

”Bagă venin şi dă-i afară #ProvocareaGodzilla a început. Cine poate să le scuipe?!”, a întrebat Eminem. Provocarea vine la o săptămână după ce vedeta a scos pe piaţă pe neaşteptate un nou album, ”Music To Be Murdered By”.

Piesele lui Eminem se aud la Smart Street. Playlistul Smart Street poate fi ascultat aici: https://www.smartradio.ro/radio/street/

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.