Bogdan Mălăele s-a reprofilat şi face o emisiune de divertisment în online.

Bogdan Mălăele s-a gândit să îmbine umorul şi comedia cu realităţile de zi cu zi, la care mai adaugă şi puţină ironie. Acesta este rezultatul primului episod de pe youtube, despre care Bogdan îţi spune că nu e un vlog, ci o emisiune scurtă şi concisă din care să îţi iei doza de veselie.

Emisiunea va fi postată de 2 ori pe lună, pentru început, iar primul episod care tocmai a fost lansat l-a surprins până pe Bogdan. Acesta spune că nu s-a aşteptat să aibă un succes atât de mare şi la vizualizări. El nu s-a ancorat în acest proiect cu intenţia de a deveni un job. Comediantul face totul din pasiune şi este convins că şi tu ai nevoie să fii binedispus şi că îţi place să râzi.

Iatăvce spune actorul: ,,După ce am stat două luni degeaba în pandemie şi n-am făcut absolut nimic, am decis să îmi fac un mic studio în casă. Mă pregătesc să difuzez chestii şi dacă se mai dă un lockdown să fiu pregătit de data asta. ,Dacă ceva mi se pare ieşit din comun sau văd o ipocrizie sau văd ceva ce mă deranjează de undeva, adresez subiectul, sau dacă pur şi simplu mi se pare ofertant din punct de vedere umoristic. De când am ajuns la şcoală şi prima oară când am făcut o glumă în şcoală pe linişte când nu aveam voie s-o fac şi de când am auzit 30 şi ceva de copii râzând a stârnit ceva în mine şi din clasa 1 tot bat la uşa aia a umorului, e ceva ce-mi place.”