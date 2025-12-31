Brigitte Bardot, eternă sursă de inspirație în muzică

Dincolo de statutul de simbol al cinematografiei franceze, Brigitte Bardot a devenit o prezență memorabilă în muzică. Adesea folosită ca imagine a dorinței și a frumuseții clasice, ea apare în cântece ca reper cultural, nu ca portret personal. La multe decenii de la apogeul faimei sale cinematografice, artiștii continuă să-i invoce numele, în pofida controverselor care i-au marcat viața publică.

Potrivit unei selecții realizată de Associated Press, numele ei apare în 11 melodii celebre, începând din anii ’60 până astăzi.

Primii artiști care au transformat-o în simbol

Bob Dylan o evocă cu umor în „I Shall Be Free”, lansată în 1963, plasând-o alături de figurile epocii într-o secvență improvizată de folk. În Brazilia, Caetano Veloso o include în imnul „Alegria, Alegria”, apărut în 1967, unde cântă „Bomba e Brigitte Bardot”, amestecând imagini politice cu cultura pop.

Serge Gainsbourg și Bardot semnează duetul „Bonnie and Clyde”, din 1968, construit pe versurile lăsate de proscrisa Bonnie Parker. Patru ani mai târziu, Elton John o menționează ironic în „I Think I’m Going to Kill Myself”.

Brigitte Bardot, mit reluat de noile generații

În anii ’80, Chrissie Hynde de la The Pretenders folosește numele ei pentru a descrie o prezență electrizantă în „Message of Love”, piesă apărută în 1981: „Oh, it’s good, good, good / Like Brigitte Bardot”. Billy Joel o include printre figurile istorice din „We Didn’t Start the Fire”, lansată în 1989, iar Liz Phair o folosește metaforic pentru o stewardesă în „Stratford-On-Guy”, din 1993.

Red Hot Chili Peppers menționează imaginea ei aproape hipnotic în „Warlocks”, lansată în 2006, iar artiști mai noi precum Kali Uchis și Jorja Smith o invocă în „Tyrant”, din 2017, sugerând un sărut puternic și eliberator. Olivia Rodrigo o transformă într-o metaforă a perfecțiunii invidiate în „Lacy”, apărută în 2023, iar Chappell Roan o folosește ca simbol al fascinației în „Red Wine Supernova”, tot din 2023.

De la folk la pop, rock și indie, imaginea actriței care a redefinit feminitatea modernă continuă să inspire, dovedind că influența ei nu e doar cinematografică, ci și profund muzicală.