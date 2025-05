Cannes: Filme cu tematici dure, în competiția pentru Palme d’Or

Festivalul de Film de la Cannes continuă miercuri cu un film ce explorează o idilă gay, la începutul Primului Război Mondial în Europa. Filmul „The History of Sound”, realizat de cineastul sud-african Oliver Hermanus (41 de ani), a reușit să intre în competiția finală, pentru Palme d’Or.

Povestea urmărește povestea de dragoste dintre doi bărbați americani din mediul rural, în contextul izbucnirii Primului Război Mondial.

Această proiecție urmează unei tulburătoare pelicule semnate de disidentul iranian Jafar Panahi, „It was just an accident”, turnat în clandestinitate, fără finanțare iraniană, despre ce înseamnă libertatea în Iran.

Panahi a fost premiat cu Ursul de Aur la Berlin pentru „Taxi” (2015), Premiul pentru scenariu de la Cannes și la Veneția pentru „3 Faces” (2018) și Premiul special al juriului, tot la Veneția pentru „No bears”. Este o figură notabilă în economia festivalului, la care este prezent pentru prima oară după 15 ani, fiind primit cu ovații îndelungate, aseară.

După rolul său din Gladiator II, actorul irlandez Paul Mescal (29 de ani) își asumă un rol cu totul diferit, jucând alături de britanicul Josh O’Connor (35 de ani), cunoscut pentru interpretarea prințului Charles în serialul de succes The Crown.

O’Connor apare și în The Mastermind, regizat de americanca Kelly Reichardt, un alt film aflat în competiția de la Cannes.

Pe măsură ce festivalul se apropie de finalul ediției din acest an, ziua de miercuri aduce în prim-plan și alte două pelicule înscrise în cursa pentru marele trofeu, ambele axate pe teme familiale cu puternic impact emoțional.

În Romeria, regizoarea spaniolă Carla Simon (38 de ani) spune povestea unei tinere catalane care călătorește în Galicia pentru a descoperi trecutul părinților săi, foști dependenți de droguri, decedați din cauza SIDA — o narațiune profund personală, ce reflectă și elemente din propria viață a cineastei. Simon a fost premiată cu Ursul de Aur la Berlinala din 2022 pentru Alcarràs.

Regizorul norvegian Joachim Trier, una dintre figurile marcante ale cinematografiei nordice, revine în competiția de la Cannes cu Sentimental Value, al treilea său film prezentat aici. Din distribuție fac parte actrița americană Elle Fanning și Renate Reinsve, colaboratoare frecventă a cineastului.