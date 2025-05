Producător de film rănit grav după ce un palmier a căzut peste el la Festivalul de la Cannes

Producătorii unui film japonez care a fost proiectat la Festivalul de Film de la Cannes au cerut deschiderea unei anchete după ce unul dintre membrii echipei lor a fost lovit și grav rănit de un palmier care a căzut pe celebrul bulevard Croisette.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în timp ce echipa din spatele filmului Brand New Landscape, care a fost selectat pentru secțiunea Quinzaine des Réalisateurs, se plimba pe celebra stradă de pe malul mării din Cannes.

Un copac de trei metri a căzut pe trotuar, iar autoritățile locale au declarat că un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost rănit, potrivit The Guardian.

pic.twitter.com/7BZlK7J7Fg

PALM TREE CRASHES ON FESTIVALGOER AT CANNES 🌴😱

A man strolling the Croisette at the Cannes Film Festival was struck by a falling palm tree on Saturday, leaving him bloodied on the sidewalk.

Emergency crews rushed through stunned crowds to aid the…

— BigMediaBox (@BigMediaBox) May 17, 2025