Sharon Stone despre noua versiune a filmului Basic Instinct: „Nu sunt implicată și nu înțeleg de ce se face”

Actrița a declarat public că nu are nicio legătură cu proiectul prin care celebrul thriller erotic Basic Instinct ar urma să fie refăcut. Într-un interviu acordat emisiunii americane Today, citată marți de The Guardian, vedeta a mărturisit că privește cu scepticism planurile scenaristului Joe Eszterhas, autorul scenariului original.

„Dacă o să iasă așa cum a ieșit cel în care am jucat eu (Basic Instinct 2, n.r.), aș spune doar: nu știu de ce ai face asta. Adică, mergeți înainte, dar multă baftă, la naiba!”, a spus Stone.

Lansat în 2006, Basic Instinct 2 a fost continuarea nereușită a filmului original, criticat dur și eșuat la box office, în ciuda participării lui Sharon Stone.

Sharon: Nu va exista un Basic Instinct refăcut

Ea a ironizat și posibilitatea revenirii personajului Catherine Tramell, spunând că acesta a avut deja destule finaluri dramatice: „Sunt într-un punct în care deja m-am retras o dată și am mai murit de câteva ori. Ce o să faceți acum? O să mă omorâți iar? Haideți, încercați..”.

În declarația oferită sursei citate, actrița a fost chiar mai dură: „Nu va exista un Basic Instinct refăcut. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar Joe Eszterhas n-ar putea să scrie nici măcar cum să iasă dintr-o farmacie Walgreens”. În vârstă de 80 de ani acum, Eszterhas a scris scenariul original pentru Basic Instinct, filmul care a transformat-o pe Sharon Stone într-o vedetă mondială.

Fenomenul Basic Instinct

Lansat în 1992, filmul a devenit un fenomen mondial, aducând peste 350 de milioane de dolari din vânzarea biletelor în cinematografe.

Thrillerul regizat de Paul Verhoeven a șocat și fascinat prin scenele sale îndrăznețe, în special celebra scenă a interogatoriului, care a transformat-o pe Sharon Stone într-un simbol al anilor ’90. Rolul scriitoarei Catherine Tramell i-a adus actriței o notorietate imensă și a intrat în istoria cinematografiei ca unul dintre cele mai provocatoare personaje feminine.

Replica scenaristului: Nu sunt prea bătrân pentru un thriller erotic

În ciuda criticilor dure, scenaristul Joe Eszterhas, acum în vârstă de 80 de ani, a semnat un contract cu Amazon MGM. Potrivit presei americane, acesta primește deja 2 milioane de dolari pentru noul scenariu, sumă care ar putea ajunge la 4 milioane dacă filmul se va realiza.

Eszterhas a răspuns celor care îi contestă vârsta și capacitatea de a scrie un thriller erotic: „Zvonurile despre impotența mea cinematografică sunt exagerate și discriminatorii pe criterii de vârstă. Îmi numesc partenerul de scris «omulețul meu pervers». S-a născut la 29 de ani și va muri la 29 de ani, iar el îmi spune că este în culmea fericirii să scrie această poveste și să ofere spectatorilor o experiență sălbatică și orgasmică. Asta mă face foarte fericit”.

“Vreau să las totul pe ecran… asta rămâne pentru totdeauna”

Sharon Stone, care promovează acum filmul Nobody 2, a mărturisit că își dorește să rămână în memoria publicului prin ceea ce a făcut deja pe ecran: „Vreau să las totul pe ecran, pentru că asta rămâne pentru totdeauna, iar eu nu. Și de asta sunt sigură”.

Actrița, căreia un accident vascular cu hemoragie cerebrală în 2001 i-a întrerupt brusc cariera, a ales ulterior să se dedice familiei înainte de a reveni pe platouri – o experiență care i-a schimbat definitiv felul în care privește viața și succesul.