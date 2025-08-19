Accident grav pe autostrada București-Ploiești. O mașină cu opt persoane a intrat în parapet / Trafic blocat

Potrivit IPJ Prahova, pe autostrada A3 București–Ploiești, la kilometrul 65, pe sensul de mers București-Ploiești, un autovehicul în care se aflau opt persoane a intrat în parapetul median și a rămas imobilizat pe carosabil.

Traficul rutier este oprit în totalitate pe sensul de mers către Ploiești, circulația fiind deviată temporar prin nodul rutier situat la kilometrul 43.

ISU Prahova anunță că, din primele date, o persoană ar fi în stare de inconștiență, iar alte 6 în stare critică.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, o descarcerare, trei ambulanțe SMURD, ambulanța SMURD TIM și o autospecială de transport personal și victime multiple.

În sprijin echipajelor, a fost solicitat si elicopterul SMURD.