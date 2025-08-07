Fostă consilieră a lui Joe Biden va fi audiată în ancheta privind declinul cognitiv al fostului președinte

Audierea vine în contextul unei investigații în desfășurare de către comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților dominată de republicani, care a intervievat deja mai mulți foști consilieri de rang înalt ai administrației Biden.

Dunn, care a părăsit administrația după ce Biden a anunțat că se retrage cursa electorală din 2024, este una dintre persoanele cheie care ar putea oferi informații despre modul în care Casa Albă a gestionat comunicarea publică legată de starea de sănătate a fostului președinte.

Printre foștii oficiali deja audiați se numără Bruce Reed, fost adjunct al șefului de cabinet pentru politici publice, consilierul Steve Ricchetti și Mike Donilon, fost consilier.

Cu toate acestea, alți membri ai administrației Biden au refuzat să coopereze. Printre aceștia se numără medicul Casei Albe, Dr. Kevin O’Connor, consilierul primei doamne, Anthony Bernal, și fosta adjunctă a șefului de cabinet, Annie Tomasini.