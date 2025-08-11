Accident în lanț în drum spre mare, pe Autostrada Soarelui. Trafic oprit spre Constanța

Un accident rutier, în care au fost implicate 7 autovehicule, s-a produs luni dimineață pe Autostrada A2 București–Constanța, în județul Călărași. Două persoane au fost rănite, iar drumul spre litoral este închis pe ambele benzi, circulația fiind deviată prin Lehliu-Gară.

Pe Autostrada A2 București–Constanța, la kilometrul 89, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași, a avut loc un accident rutier în lanț în care au fost implicate 7 autovehicule, anunță centrul Infotrafic.

Potrivit primelor informații, două persoane au fost rănite și se află în prezent în evaluare medicală.

Circulația este complet blocată pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanța, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în zona localității Lehliu-Gară.