Accident pe DN 7, în Sibiu. Maşina condusă de un bucureştean de 81 de ani a ieşit în decor

Potgrivit Poliţiei Sibiu, accidentul rutier s-a produs pe DN7, în afara localităţii Boiţa.

Din primele verificări a rezultat faptul că, în timp ce conducea maşina pe DN 7, dinspre Vâlcea spre Sibiu, un bărbat în vârstă de 81 de ani, din Bucureşti, din cauze neclare, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a lovit parapetul din metal de pe marginea drumului, ieşind în afara părţii carosabile.

În urma accidentului, şoferul şi o femeie în vârstă de 78 de ani, tot din Bucureşti, au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Bărbatul a suferit traumatisme toracice, la mâini şi la piciorul stâng, iar femeia a suferit traumatisme la ambele picioare.

În cauză, se continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier şi luarea măsurilor legale.

Traficul în zonă este blocat.