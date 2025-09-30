„Casa Petrescu” intră în patrimoniul Sectorului 1 și va deveni centru educațional și cultural

Clădirea istorică „Casa Petrescu”, ridicată în 1895 de negustorul Dimitrie Petrescu, va trece în patrimoniul Sectorului 1.

Consiliul Local a aprobat cumpărarea imobilului situat pe Calea Griviței nr. 115 pentru suma de 1,7 milioane de euro, bani proveniți din bugetul local.

Evaluatorii acreditați ANEVAR au stabilit valoarea de piață a clădirii la peste 2,1 milioane de euro.

Imobilul are un teren de peste 600 de metri pătrați și o construcție de aproape 500 de metri pătrați.

Clădirea va fi reabilitată integral

După finalizarea procedurii de achiziție, „Casa Petrescu” va fi reabilitată integral și va fi transformată într-un centru educațional și cultural multifuncțional, deschis comunității din Sectorul 1.

De-a lungul timpului, clădirea a avut mai multe destinații: a găzduit activități comerciale, iar în perioada comunistă a funcționat aici o alimentară și o circă financiară.

În 2021, imobilul a revenit la moștenitorii familiei Petrescu, în baza Legii 10/2001 privind restituirea proprietăților.

Prin această achiziție, autoritățile din Sectorul 1 spun că urmăresc atât protejarea patrimoniului urban al Capitalei, cât și valorificarea clădirilor istorice prin reintegrarea lor în circuitul public.