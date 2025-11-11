Prima pagină » Cultură-Media » Celebrul regizor Yuri Kordonsky revine în România

Celebrul regizor Yuri Kordonsky revine în România și montează „Metamorfoza” de Franz Kafka la Teatrul Excelsior.
Andreea Tobias
11 nov. 2025, 10:33, Cultură-Media

Yuri Kordonsky este unul dintre cei mai influenți și apreciați regizori contemporani, multiplu laureat UNITER și profesor de regie la prestigioasa Yale School of Drama.

Foto: Teatrul Excelsior

Primele reprezentații vor avea loc în 22 și 23 noiembrie, respectiv 19, 20 și 21 decembrie 2025, de la ora 19:00 (și o reprezentație în matineu, de la ora 11:00, în 21 decembrie), în Sala „Ion Lucian” a teatrului.

Revenirea lui Kordonsky în România – țară în care a semnat deja câteva dintre cele mai profunde montări ale ultimelor două decenii (Unchiul Vania, Crimă și pedeapsă, Marmură, Sorry, Căsătoria, Inimă de câine, Îngropați-mă pe după plintă, Romeo și Julieta) – prilejuiește o nouă întâlnire cu un regizor care înțelege teatrul ca pe o formă de cunoaștere a umanului, de explorare a fragilității și paradoxului.

Foto: Teatrul Excelsior

În „Metamorfoza”, Kordonsky redescoperă textul lui Kafka nu ca o poveste despre o insectă, ci ca o oglindă a fiecăruia dintre noi.

Foto: Teatrul Excelsior

„Metamorfoza lui Kafka nu este despre o insectă, ci despre fiecare dintre noi. Despre cum frumusețea și cruzimea, iubirea și dezgustul, ruptura și armonia trăiesc împreună în fiecare familie, în fiecare casă, în fiecare societate. Kafka nu închide această crăpătură, o lasă deschisă. Noi o lăsăm deschisă”, spun organizatorii.

