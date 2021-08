Christina Applegate a fost diagnosticată cu scleroză multiplă: „Drumul continuă”

Applegate a devenit celebră în adolescenţă datorită rolului Kelly Bundy din serialul American „Married… with Children”. De asemenea, aceasta a câştigat şi un premiu Emmy pentru rolul Amy, sora lui Rachel, din serialul Friends.

„A fost o călătorie ciudată. Dar m-au sprijinit mult oameni pe care îi cunosc, care au şi ei această afecţiune”, a scris actriţa pe Twitter, marţi.

Aceasta a solicitat să i se respecte dreptul la intimidate.

„A fost un drum greu. Dar, după cum ştim cu toţii, drumul continuă. Cu excepţia cazului în care (cineva) încearcă să-l blocheze”, a mai scris Applegate.

