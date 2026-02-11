Spectacolul festiv va fi urmat de un vernisaj de pictură, iar parte din sumele încasate din vânzarea biletelor şi din donaţiile colectate la vernisaj, vor fi direcţionate către categorii sociale defavorizate, prin grija regizorului şi curatorului proiectului, actorul Armand Calotă. De altfel, acesta a fost prezent pe scenă în toate cele 300 de reprezentaţii.

“Ca în fiecare an, duc mai departe vocaţia mătuşii mele, actriţa Elvira Godeanu, o prezenţă culturală marcantă atât artistic cât şi la nivel de implicare social. Prin Fundaţia ce îi poartă numele, venim în sprijinul copiilor de la o şcoală specială din Bucureşti şi multumim încă de pe acum celor ce se vor implica alături de noi.

Demersul poate fi sprijinit prin cumpărarea de bilete la spectacolul aniversar, sau pur şi simplu printr-o donaţie, la vernisajul expoziţiei de pictură, în seara evenimentului”, declară Armand Calotă.

Cu o vocaţie moştenită de la legendara Elvira Godeanu, actorul şi regizorul Armand Calotă transmite chemarea sa artistică şi generaţiilor viitoare: fiica sa cea mare se pregăteşte să devină studentă la actorie în vară, cea de a doua fiică se manifestă artistic în sfera artelor vizuale, iar a treia sa fiică este un copil special, care i-a deschis actorului suflet şi conştiinşta spre universul copiilor neurodivergenţi.

Comedia “Amanta” este un reper în peisajul cultural românesc, aniversând 300 de reprezentaţii şi peste 10 ani pe scenă. Piesa este o adaptare dupa “Încurcă lume” de A.D.Hertz ce aduce în faţa publicului nenumărate situaţii comice învăluite în atmosfera plină de farmec a secolului trecut şi puse în scenă de actori foarte îndrăgiţi: Armand Calotă (Emil Strâmbuleanu), Magda Catone / Raluca Petra (Didina Strâmbuleanu), Eugenia Şerban / Ileana Olteanu (Olga), Vasile Filipescu / Ovidiu Cuncea (Traian Bungrazescu), Gavril Pătru / Dorin Andone / Edi Carlan (Matei Pintenaru).