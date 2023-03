Concept educaţional original creat de Ştefan Mandachi: hub cultural şi bibliotecă ȋn container

Pe 15 martie, ȋn satul Cumpărătura, judeţul Suceava, a inaugurat un hub cultural, cu o bibliotecă, sală de lectură, sală de pictură şi un colţ cu instrumente muzicale, ȋntr-un container de 13 x 2,5m.

Acesta este un proiect pilot, pe care Ştefan Mandachi intenţionează să ȋl implementeze ȋn toate judeţele ţării împreună cu alţi parteneri, interesaţi să multiplice proiectul educaţional.

„Astăzi se împlinesc exact patru ani de la manifestul ”România vrea autostrăzi”, timp în care am avut patru premieri, patru Guverne şi s-a finalizat doar o fâşie de 16 km, pe centura Bacăului. Aş vrea să onorez această dată cu o acţiune pentru educaţie, pentru că, de multă vreme, am realizat că principalul motiv pentru care nu avem autostrăzi în Moldova este lipsa educaţiei. Poate că educaţia este mai importantă chiar decât justiţia sau sănătatea, pentru că în educaţie se sprijină toate celelalte. Am renunţat la business-urile din HoReCa şi am decis să-mi ȋndrept resursele financiare şi experienţa acumulate ȋn noi proiecte din domeniul educaţional. Mă pasionează noul domeniu, în care îmi investesc toată energia. Am convingerea că, în măsura în care investim masiv în autoeducaţie, schimbările vor fi de amploare în câţiva ani, atât la nivel individual, cât şi la nivel de societate. În felul acesta se construieşte o ţară de calitate. În mod categoric, tot acest efort autodidactic s-ar reflecta şi ȋn calitatea infrastructurii”, spune Ştefan Mandachi.

”Cu Lectura Dai Lovitura”

Noul hub cultural, gândit şi finanţat de Ştefan Mandachi, se află ȋn satul Cumpărătura, judeţul Suceava, şi este amplasat ȋntr-un container de 13 x 2,5m. Prima ȋncăpere este o bibliotecă, unde oamenii sunt ȋncurajaţi să vină să citească, să doneze şi să ia cărţi acasă. Principiul de funcţionare este unul simplu – iei o carte, pui alta ȋn loc. Se mai pot dona, de asemenea, jucării pentru copii şi mâncare pentru animale. Ȋn sala EEE – Enescu, Eliade, Eminescu sunt scaune şi mese, instrumente muzicale, obiecte pentru pictură şi scris.

„Vreau ca locul acesta să dezvolte creativitatea şi să-i unească pe oameni. De aceea vom avea o serie de proiecte originale ȋn interior, pe care le realizăm ȋmpreună, de la romanul din container, la poem, la film şi pictură, proiecte cu autori multipli. Fiecare persoană care ne vizitează este ȋncurajată să ȋşi lase amprenta personală, printr-un text, desen, imagine sau filmare”.

Ȋn funcţie de rezultate, acesta va fi replicat ȋn toate judeţele ţării, alături de parteneri, ca parte a proiectului educaţional iniţiat de Ştefan Mandachi.