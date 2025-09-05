Concert caritabil susținut de Fundația Regală Margareta a României, pentru susținerea tinerilor artiști fără posibilități financiare

Fundația Regală Margareta a României organizează, pe 25 octombrie 2025, ziua de naștere a Majestății Sale, Regele Mihai, Concertul Regal Caritabil, în prezența Familiei Regale a României și a partenerilor și invită publicul iubitor de artă să i se alăture.

Veniturile obținute din vânzarea biletelor se vor îndrepta spre tineri cu vârste între 14 și 24 de ani, care studiază muzica sau artele vizuale, fără posibilități financiare.

Soliști: Mezzosoprana Ramona Zaharia și tenorul George Vîrban, alături de Orchestra New Hope, dirijată de David Crescenzi și Corul Național Român, dirijat de Daniel Jinga.

Biletele sunt disponibile pe frmr.ro pe eventim.ro.

„Concertul Regal Caritabil nu este doar o celebrare a muzicii, ci un gest de susținere pentru valorile artistice autentice și a unei noi generații culturale a României.

Fondurile obținute vor sprijini generația 2026 de bursieri ai programului Tinere Talente, tineri artiști cu potențial, dar resurse financiare limitate.

Din anul 2009, cu 470 de burse, mentorat și promovare au fost sprijiniți tineri cu vârsta între 14 şi 24 de ani, care studiază muzica sau artele vizuale, să-și depășească greutățile financiare și să continue să-și exprime valoarea artistică”, se menționează în comunicatul emis de Fundația Regală Margareta a României.