Daniel David despre problema meditațiilor din România: Evaluarea Națională are un impact decisiv asupra viitorului elevilor. Părinții se adaptează unui sistem cu probleme

Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit recent la DigiFM despre rolul și amploarea meditațiilor în România. El a spus că fenomenul nu va dispărea complet, însă ar putea fi mai puțin frecvent dacă școlile ar oferi competențele necesare elevilor în timpul programului obișnuit.

„Meditațiile nu vor dispărea, dar se pot reduce ca frecvență atunci când copiii vor dobândi competențe în școli în cursul activităților obișnuite, când nu vom avea examene în cadrul procesului de învățământ obligatoriu cum avem Evaluarea Națională, un examen restrictiv la două materii, punctual, de care după aceea depinde viața ta”, a declarat ministrul Educației, Daniel David.

El a mai declarat că Evaluarea Națională, susținută la finalul clasei a VIII-a, joacă un rol esențial în traseul educațional al elevilor, pentru că determină traseul și specializarea la liceu. Daniel David este de părere că presiunea generată de acest examen îi împinge pe părinți să apeleze la meditații.

„Depinde pe ce traiectorie intri în liceu, la ce profil, la ce specializare și atunci părinții fac tot ce depinde de ei pentru a se asigura că copilul la cele două teste obține o notă mare ca să intre acolo unde dorește la liceu. Părinții se adaptează la un sistem educațional distorsionat”, a mai spus Daniel David.

Anul acesta, probele scrise la Evaluarea Națională vor fi susținute între 23 – 27 iunie, cu înscrierile în avans, între 10 – 13 iunie.

Ministrul a completat că dacă învățământul va deveni mai echilibrat și școlile vor oferi aceleași condiții indiferent de zonă sau specializare, atunci și nevoia de meditații va scădea.

Deci, când școlile vor funcționa mai bine, când nu o să avem discrepanțe atât de mari între școli și între specializări, atunci și meditațiile își vor reduce forța. Nu o să dispară, pentru că le vedem peste tot în lumea aceasta, dar nu la nivelul la care există la noi și la noi. Dacă tot există, să ne asigurăm, cum am mai spus un diverse contexte, că le controlăm sub aspectul fiscalității și sub aspectul conflictului de interese.”

El a declarat în trecut că susține „meditațiile bine reglementate” și a amintit că este nevoie de claritate fiscală și de reguli clare pentru evitarea conflictelor de interese.

Conform raportului QX prezentat recent, meditațiile pot influența negativ procesul de învățământ, însă rămân „un mecanism normal într-o societate”.