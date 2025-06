Daniel David despre creșterea normei didactice: „Nu se pune problema în acest moment”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a explicat că ideea creșterii normei didactice nu este nouă. El a spus că trebuie analizată doar în raport cu practicile europene, ținând cont atât de numărul de ore, cât și de salariile profesorilor.

„Nu se pune problema în acest moment. Hai să vedem dacă va fi cazul”, a afirmat ministrul într-o conferință la Palatul Victoria, înainte de ședința guvernului din 2 iunie 2025.

Daniel David a precizat că ministerul și sindicatele verifică modul în care funcționează sistemele de învățământ din alte țări europene.

„Să vedem cum stăm cu numărul de ore acolo, inclusiv prin prisma veniturilor și orice decizie trebuie luată în această logică. Dacă avem prea multe ore față de media europeană, putem să scădem. Dacă avem prea puține, putem discuta creșterea, dar în același timp cu onorarea unor angajamente pe care le-am făcut față de profesori, inclusiv în legătură cu salariul pentru debutant”, a precizat ministrul.

Întrebat dacă ar accepta creșterea normei didactice fără majorarea salariilor, Daniel David a dat un răspuns cât se poate de neutru.

„Încă o dată, nu sunt de acord nici să scadă, nici să crească. Adică să nu se modifice norma, fără o analiză la nivel european. Când vom face acea analiză și vom ști ce se întâmplă, atunci putem discuta cum se schimbă, inclusiv prin raportarea la salarizare. Este prematur în acest moment și aștept să văd astfel de analiză.”, a spus acesta.

Despre renunțarea la profesorii plătiți la oră, Daniel David a afirmat că „depinde câte ore sunt. Depinde dacă ne permitem să renunțăm la acei profesori, depinde. Pentru mine este foarte important ca orice modificare în acest moment să nu afecteze calitatea procesului educațional.”

În legătură cu cine decide dacă un profesor plătit cu ora poate fi înlocuit, ministrul a precizat că „un director nu poate să renunțe pur și simplu, dacă nu are om care să țină orele pentru copiii pe care îi are la clasă și pentru curriculumul pe care îl are. Deci nu e așa de ușor să renunți la profesor, dacă nu-ți poți acoperi curriculumul.”